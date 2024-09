Il Papa | I medici che praticano l’aborto sono sicari E sul Libano | da Israele azioni immorali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 29 settembre 2024)è un ”omicidio” e iche si prestano alla praticadei ”’: lo ha ribaditoFrancesco con parole chiarissime sul volo di ritorno dal Belgio. ”Le donne hanno diritto alla vita: alla vita sua, alla vita dei figli. Non dimentichiamo di dire questo: un aborto è un omicidio. La scienza ti dice che al mese del concepimento citutti gli organi già Si uccide un essere umano”. Ilsuiche, non si discute “Iche si prestano a questo– permettimi la parola –dei. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. E le donne hanno il diritto di proteggere la vita”, ha osservato Bergoglio.