Esce il nuovo Devoto-Oli nell’edizione 2025 oltre 400 neologismi e neosemie | da gender studies e ChatGPT a overtourism

(Di domenica 29 settembre 2024) L’edizionedel vocabolario-Oli contiene400e nuovi significati; un aggiornamento indispensabile e necessario per raccontare, attraverso le parole, il cambiamento sociale e culturale in atto.-Oli, tutte le novità Photo Credits: Mondadori Education Nuovi lemmi, termini e significati ormai nel linguaggio corrente entrano a far parte della nuova edizione del-Oli, vocabolario della lingua italiana fra i più celebri, pubblicato nel 1971 da Le Monnier e redatto da Giacomoe Gian Carlo Oli. Il-Oliè al passo con i tempi e i cambiamenti della società, basti pensare ai nuovipresenti all’interno della nuova edizione.e lemmi che riflettono il cambiamento sociale e culturale in atto, parole e termini ormai diventati consuetudine: Advocacy,e moltI altri.