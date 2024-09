È già a caccia di riscatto l’azzurro pronto a sorprendere tutti | l’obiettivo contro il Monza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) In casa Napoli si respira un forte entusiasmo. Intanto, un calciatore azzurro è già adidopo la prestazione deludente. Manca davvero poco alla prossima sfida di campionato tra Napoli e. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45, in un match che sarà tutt’altro che scontato. La parola d’ordine è: vittoria. Quest’ultima, è un qualcosa di inamovibile nel vocabolario di Antonio Conte, il quale proverà a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Quindi, la vittoriail Palermo in Coppa Italia fa già parte del passato, vista la necessità di rituffarsi subito nella Serie A dopo l’ultimo pareggio esternola Juventus. Proprio il matchi bianconeri ha dato alla squadra ancor più consapevolezza dei propri mezzi. Infatti, la prestazione a Torino non è stata esaltante, ma al tempo stesso solida e ricca di spunti interessanti.