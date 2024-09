Decifriamo Elon Musk nuovo idolo della destra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Firenze, 29 settembre 2024 – Chissà che cosa ci vede laitaliana in, padrone di varie cose, compreso l’ex Twitter, nonché uomo più ricco del mondo. Proprio lui che ostenta un canone letterario così lontano dal nazional-conservatorismo di Giorgia Mi, recentemente insignita dall’Atlantic Council di New York con il Global Citizenship Award. A consegnarle il premio è stato proprio, che ha speso parole di elogio per la presidente del Consiglio. Una stima ricambiata dalla leader di Fratelli d’Italia, che probabilmente avrà fatto venire un colpo allaitaliana antiamericana - da Gianni Alemanno in su - per tutta questa contaminazione con gli yankee. La corrispondenza d’amorosi sensi con lanon è una novità per, che ha deciso d’appoggiare Donald Trump negli Stati Uniti per una prolungata battaglia - sostiene lui - contro il politicamente corretto.