De Pascale e un territorio a pezzi | Delocalizzare sarà inevitabile

(Di domenica 29 settembre 2024) Michele depresidente della Provincia di Ravenna, sull’Appennino la terza alluvione ha lasciato un panorama di devastazione: i progetti redatti mesa fa sono ancora validi? "Sì, voglio rassicurare tutti. Stiamo assegnando le gare per i due interventi più corposi, quello sul sistema di frane che hanno investito la provinciale brisighellese all’altezza di San Cassiano, e quello per la provinciale Valletta, da Fognano a Zattaglia. I fondi sono arrivati a fine anno, la Provincia ha fatto rilievi geologici molto complessi, studiato soluzioni avveniristiche. A lungo abbiamo temuto di non poter ricostruire la Valletta dov’era prima, invececosì, o meglio, la stradasostituita da un viadotto autoportante ancorato alla roccia.