Contro la Reggiana la Carrarese si ferma sullo 0-0

(Di domenica 29 settembre 2024)(3-4-2-1): Bleve, Illanes, Hermannsson (66? Coppolaro), Imperiale, Bouah (66? Zanon), Capezzi (59? Giovane), Schiavi, Cicconi, Cherubini (75? Cerri), Capello (59’ Panico), Finotto. A disposizione: Chiorra, Oliana, Palmieri, Zuelli, Falco, Guarino, Belloni. Allenatore: Calabro.(4-3-2-1): Bardi, Fiammozzi (62? Vido), Meroni, Rozzio, Fontanarosa, Sersanti (70? Lucchesi), Stulac (70? Ignachitti), Reinhart, Portanova, Vergara, Okwonkwo (82? Gondo). A disposizione: Motta, Marras, Cigarini, Vido, Gondo, Libutti, Ignacchiti, Maggio, Cavallini, Lucchesi, Girma, Nahounou. Allenatore: Viali.ARBITRO: Marcenaro di Genova CARRARA – Non arriva la seconda vittoria di stagione per la, ancora all’Arena Garibaldi di Pisa, stavoltala. Finisce senza reti con un piccolo passo in avanti in classifica per i gialloblu.