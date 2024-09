Ceccon | La Pellegrini? Per me non rappresenta niente L’ammiro come sportiva per il resto no

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024): «La? Per me non. Si è sempre fatta i fatti suoi, io i miei». Thomas, oro olimpico nei 100 metri dorso, intervistato dal Corriere della Sera. L’intervista è di Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli. A Verona lei si è allenato nella piscina di Federica. Cosaper lei?«».?«Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata. Per il, sinceramente, no». È vero che in Nazionale ha subito un po’ di nonnismo?«È vero. Forse è stata anche colpa mia: ero molto giovane, facevo casino. Però un atleta più grande, se vuole spiegartici si comporta, può avere altri modi che non riempirti di olio la valigia con i vestiti». Dicono che lei abbia un talento quasi soprannaturale per il nuoto.«Si chiama acquaticità.