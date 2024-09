Beautiful non in onda oggi 29 settembre perché? Il motivo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Cambio programmazione Mediaset per la giornata di, domenica 29. Salta l’appuntamento con la soap americana. Quali sono i motivi e quando torneranno a tenerci compagnia le vicende dei Forrester?non va in, i motivi Il ritorno di Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, porterà qualche cambiamento nella programmazione Mediaset di, domenica 29. Lo spazio solitamente occupato nel daytime pomeridiano della domenica dalle soap – tra cui– sarà occupato dalla nuova stagione del programma della De Filippi. Previsto un nuovo orario anche per Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Di conseguenzanon ci farà più compagnia la domenica pomeriggio, mentre invece resteranno invariati gli altri appuntamenti settimanali, compreso quello “maxi” del sabato.