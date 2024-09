Annunciato Inayah – Life After Gods

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 29 settembre 2024) ExoGenesis Studios ha presentato con orgoglio il suo titolo di debutto,. Realizzato da veterani del settore con esperienza in titoli acclamati come Warhammer 40k: Rogue Trader e Pathfinder: Wrath of the Righteous, oltre ad artisti che hanno lavorato per Disney e Blizzard,è un action-platformer 2D visivamente mozzafiato. Questo capolavoro animato a mano immerge i giocatori in un misterioso mondo post-apocalittico dove la sopravvivenza è fondamentale, mentre affrontano boss impegnativi, potenziano le loro abilità e scoprono aree nascoste nella lotta per sconfiggere i nemici.uscirà nel primo trimestre del 2025 per PC e nel secondo trimestre del 2025 per Switch, PlayStation e Xbox.