Viale Gramsci sos dei residenti | Pusher fissi violente risse e ubriachi che bivaccano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto ilè caratterizzato da dinamiche complesse e più ci si avvicina al parco, al XXII Aprile, e più la presenza di spacciatori è ‘garantita’. Per chi vi risiede, però, la strada – parliamo della nota– è anche metafora di una grande famiglia, dove tutti si conoscono e in qualche modo si aiutano. Sebbene nel tempo la questione criminalità sia per alcuni aspetti migliorata, un nutrito gruppo didel civico 330 e non solo lamenta il continuo assembramento, la sera, di gruppi di cittadini stranieri spessoe violenti. Giovani e meno giovani che, dopo aver acquistato alcolici nel vicino locale etnico, trascorrono la serata a bere, a gridare ma, in alcuni casi, anche a picchiarsi probabilmente a causa dei fumi dell’alcol.