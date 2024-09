Tragico incidente a Scandicci | muore 19enne in scooter

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Tragedia in strada a, in via del Parlamento Europeo. In unstradale ha perso la vita un ragazzo di 19 anni, che si trovava a bordo della sua moto. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso immediati da parte del 118, l’impatto violento contro il palo non ha lasciato scampo al ragazzo, che è deceduto sul colpo. A quanto si apprende, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada: i giovanissimi fidanzati Alessia e Vincenzo perdono la vita così Il giovanissimo, nell’, sarebbe andato a sbattere contro un palo posto al lato della strada. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica. In via del Parlamento europeo sono arrivati anche la sindaca Claudia Sereni e gli assessori Yuna Kashi Zadeh, Lorenzo Tomassoli e Lorenzo Vignozzi.