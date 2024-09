Sinner Wada fa ricorso e chiede squalifica per doping

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – La, l’Agenzia mondiale antiladi Jannikper 1 o 2 anni in relazione al casoche ha coinvolto il tennista azzurro, numero 1 del mondo. Laha presentatocontro l’assoluzione del 23enne altoatesino., positivo al clostebol in 2 controlli a marzo 2024, è stato prosciolto da un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (Itia). L’azzurro, secondo l’organo giudicante, ha dimostrato che l’assunzione della sostanza – uno steroide anabolizzante – è avvenuta per una contaminazione accidentale, non legata alla condotta dell’atleta. Secondo la, però, “la constatazione di ‘assenza di colpa o negligenza’ non è corretta ai sensi delle norme vigenti”, come si legge nel comunicato.