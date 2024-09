Serie C il pratese Vannucchi fa sognare la Ternana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Prato, 28 settembre 2024 - Lasogna il ritorno inB, dopo le buona annate fra i cadetti degli ultimi anni. E se il club umbro occupa attualmente la seconda posizione del girone B dellaC 2024/25, il merito è anche di quello che è ad oggi il portiere meno battuto del girone di campionato, perlomeno fra i titolari: si tratta di Gianmarco, che in cinque partite ha subìto una sola rete mantenendo inviolata la propria porta in quattro occasioni. Il portiere di Prato è del resto ormai da un biennio uno dei migliori della terza: dopo aver fatto intuire un potenziale notevole da giovane ai tempi dell'Alessandria, non era riuscito ad imporsi in B con la Salernitana ed aveva faticato anche con il Padova, perdendo il posto da titolare.