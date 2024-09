Robert Downey Jr sembra confermare quale sarà il Dottor Destino che interpreterà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024)Jr.ilcheL’annuncio cheJr. avrebbe indossato la maschera delin Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars ha suscitato un grande dibattito. Alcuni ritengono che il ritorno di, che ha interpretato Iron Man per quasi un decennio, sia un tentativo dei Marvel Studios di riconquistare i “giorni di gloria”. (Il fatto che Joe e Anthony Russo tornino a dirigere entrambi i film dei Vendicatori avvalora ulteriormente questa tesi). Altre discussioni hanno riguardato il momento giusto per introdurreo il fatto che combatterà contro i Vendicatori invece che contro i Fantastici Quattro. Maha recentemente confermatoversione di, il che fa ben sperare per Doomsday e Secret Wars.