Primavera 2 | Pisa-Salernitana 3-0 | Nerazzurri volano al terzo posto

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 - Vola ladi Matteo Innocenti che domina e batte lacon un perentorio 3-0. Ancora in rete Ferrari, al suo quarto gol in tre partite, mentre Buffon segna una doppietta prima di essere sostituito. In campo anche Raychev, solitamente aggregato alla prima squadra, così come Bassanini, subentrato nell'ultimo quarto d'ora di gara. Sabato prossimo isono attesi alla complicata trasferta di Avellino. Il tabellino 3-0: Giuliani, Pucci, Battista, Frosali (71? Battistella), Casarosa, Baldacci, Raychev (59? Bocs), Cannarsa (79? Bassanini), Buffon (71? Vivace), Lovo (59? Bettazzi), Ferrari. A disposizione. Rugginetti, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Bendinelli, Giotti, Ribechini. Allenatore Innocenti.