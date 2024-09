Genoa-Juventus | incendio al Ferraris in sala comunicazione col Var esplosa batteria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Imprevisto allo stadioa poche ore dal via di. Come riferisce Sky Sport, la partita che si disputerà a porte chiuse a causa degli incidenti nel derby della Lanterna, ha rischiato per alcuni minuti di essere rinviata. Questo perché è scoppiata unadi un gruppo di continuità elettrica all’interno delladalla quale passano le comunicazioni con il Var di Lissone e che serve come tramite tecnico per mandare le immagini al monitor e far interloquire tra loro arbitri di campo e al video. Dallo scoppio ne è scaturito uned è stato necessario l’intervento dei pompieri, che hanno domato le fiamme. La partita si giocherà regolarmente: esclusa la pista dolosa, potrebbe essersi trattato di un guasto. C’è da capire però se si potrà iniziare in tempo per le ore 18 e soprattutto se le comunicazioni Var-stadio saranno ripristinate per tempo.