Elettra Lamborghini denunciata | Omessi profitti per un milione di euro

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024 -, la cantante e influencer bolognese figlia di Tonino e nipote di Ferruccio fondatore della famosa casa automobilistica, è statadalla Guardia di Finanza per avere omesso di dichiararedella sua attività di influencer per un totale di oltre undi, tra il 2021 e il 2022. Lo scrive il Corriere di Bologna. Nei giorni scorsi, a seguito di una verifica fiscale con l’Agenzia delle entrate sulla ditta individuale dellaad Argelato, le Fiamme gialle hanno contestato la cifra ed è seguita la denuncia in Procura per dichiarazione infedele, un reato tributario.ha appena festeggiato l’anniversario di matrimonio con il marito, il dj Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack.