Clima | Mattarella ' transizione energetica pragmatica concreta sostenibile efficace

(Di sabato 28 settembre 2024) Bonn, 28 set. (Adnkronos) - "Questo seminario ribadisce un messaggio: esiste l'urgenza di unache sia. Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamentotico, opponendo artificiosamente tra loro le ragioni della gestione dell'esistente e quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Inadeguato, il modo che abbiamo adoperato, perchè abbiamo pensato di poterlo affrontare procedendo in ordine sparso, con lo sguardo rivolto alle scoperte del passato, con risorse ordinarie, con strumenti obsoleti".