Caos in Consiglio comunale E arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Tensione altissima in aula a Usmate. A fine seduta iscortano sindaco e assessori dai cittadini di via Manara che hanno perso soldi e casa nel sequestro delle abitazioni pagate e congelate dal giudice nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che scuote il Comune. Un gruppo di famiglie si è presentato ine sono volate parole grosse. "Non è un clima sereno", sottolinea Lisa Mandelli, primo cittadino. La minoranza chiede di nuovo le sue dimissioni, la maggioranza, invece, denuncia insulti e offese che "vanno avanti da anni contro di noi". "Vogliono che me ne vada, ormai è un mantra. Non mi riconoscono, ma dicono che dovrei lasciare. C’è un corto circuito", aggiunge il sindaco. Il suo gruppo denuncia parolacce ed epiteti "con i quali ci apostrofano e non certo da adesso.