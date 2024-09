Calcio Prima Categoria Girone B | i Rangers Qualiano pronti al debutto contro il Montecalvario

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Grande attesa per lapartita di campionato: tutti allo Stadio Comunale dioggi alle 15:30 Il campionato diB debutterà oggi alle 15:30 con iche scenderanno in campo per lasfida della stagione. Lo Stadio Comunale Santo Stefano disarà il palcoscenico di un match che promette emozioni, con i padroni di casaad affrontare il, una squadra di grande tradizione che ha dimostrato sempre solidità e carattere. Un inizio di stagione bello carico Dopo settimane di preparazione intensa, isi presentano con l’obiettivo di partire con il piede giusto. Il mister Antonio Vassallo ha messo a punto una squadra equilibrata, che combina l’energia e la freschezza dei giovani con l’esperienza di veterani già abituati a calcare i campi della