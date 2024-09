Bologna e Atalanta con una perla a testa | felsinei in dieci uomini!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Finisce 1-1, con due autentiche perle. Partita giocata a grande ritmo, poi nella ripresa Italiano va sotto di un uomo. EQUILIBRIO – Al Dall’Ara va in scena la partita che chiude questo sabato di Serie A, dopo le vittorie di Inter e Juventus, rispettivamente contro Udinese e Genoa.danno vita ad un match intenso e con diverse emozioni. Nel primo tempo, le due squadre si dividono le opportunità. Al 18?, grandissima occasione per Lookman, che lanciato da De Ketelaere, trova la super risposta di Skorupski. Ilnon sta a guardare e risponde due minuti dopo con un ispiratissimo Santiago Castro, che ha in Lautaro Martinez un punto di riferimento calcistico. Al 38?, l’si avvicina al vantaggio con Brescianini, che va via a Lucumì in area di rigore, ma sul più bello tira docile tra le braccia di Skorupski.