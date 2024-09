Bane e Deathstroke tra i protagonisti di un nuovo film DC

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) I villainsaranno al centro di undella DC in fase di sviluppo, progetto che ha trovato lo sceneggiatore che si occuperà dello sviluppo. Il DC Universe sembra destinato a espandersi con unsui villainlo studio ha già scelto lo sceneggiatore che si occuperà dello sviluppo del progetto. James Gunn e Peter Safran, co-CEO della DC, saranno coinvolti come produttori del lungometraggio dedicato ai due personaggi dei fumetti. Ilprogetto Matthew Orton firmerà lo script delche non ha ancora un regista coinvolto. Le fonti di Deadline sostengono inoltre che non sia ancora certo sesaranno al centro della trama o se siano solo due dei personaggi coinvolti nella storia che sta venendo delineata.