Bagnoli il sub commissario chiarisce | Centro Sportivo del Napoli solo in un caso

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilha sempre l’idea della costruzione di un nuovoe di uno stadio di proprietà, il subdiun aspetto importante. Uno degli obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di rafforzare la SSCcon beni materiali, dunque immobili. Dopo 20 anni di presidenza, il proprietario del club pare si sia deciso a fare questo importante passo, in modo da dotare ildi undi proprietà e uno stadio all’avanguardia. Con queste due strutture si punterà alla crescita dei calciatori del settore giovanile, investendo sempre di più sui giovani, oltre a uno stadio che possa essere in funzione sette giorni su sette e generare introiti anche nei giorni in cui non ci sono partite in calendario.