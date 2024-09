Abbattimento Torre alta tensione tra Comune e Comitato | Amministratori insipienti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Gli alunni beneventani non solo hanno avuto la sventura tra il 2020 e il 2021 di dover frequentare un surrogato di scuole, sperimentando con la DAD, come tutti gli altri studenti d’Italia, le difficoltà create dal COVID alla didattica, finendo davanti a uno schermo, con una classe di compagni virtuali e insegnanti che dipendevano dalla stabilità della connessione, ma, dopo la fine della pandemia, ora nel 2024, mentre gli altri studenti si sono riappropriati della normale vita scolastica, quelli nostrani hanno preso un’altra mazzata che rischia di vanificare ogni loro sforzo per avere una formazione adeguata che consenta loro di affrontare le esigenze poste da un mondo del lavoro sempre più competitivo”. Così in una nota il“Salviamo le scuole-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio”.