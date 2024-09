A1 Milano-Napoli chiuse le stazioni di Monte San Savino e Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 – Sulla A1, sarà chiusa la stazione diSan, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e da Roma; -dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valdichiana o di Arezzo. Sulla A1, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Incisa Reggello.