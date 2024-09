Verso un settore della moda sostenibile e digitale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con un giro d’affari di cento miliardi di euro e un unidi circa cinquantatremila aziende, il Sistema– composto dall’industria tessile, dell’abbigliamento e degli articoli in pelle e simili – è unrilevante per l’economia italiana. Si tratta di un comparto formato quasi per il vento per cento da piccole e medie imprese, capaci di generare la metà del fatturato complessivo. Impiegando duecentoquarantaquattromila addetti (pari al cinquantacinque per cento del totale degli occupati), queste realtà svolgono un ruolo cruciale lungo tutta la filiera produttiva, sia nel mercato domestico che in quello internazionale.