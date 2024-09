Si chiude il flatulenze-gate in Rai Per il gup il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Siilin Rai, un caso dalle tinte fantozziane. Il gup di Roma ha deciso di prosciogliere sei giornalisti dalle accuse di stalking avanzate dalla loro collega Dania Mondini. Il giudice ha stabilito un "non luogo a procedere", affermando che "ilnon" per gli ex direttori Giuseppe Carboni e Andrea Montanari, il vice Filippo Gaudenzi, il caporedattore Piero Damosso, il suo vice Marco Betello e la giornalista Costanza Crescimbeni. La storia, dai contorni grotteschi, era questa: la giornalista del Tg1 Dania Mondini aveva denunciato per stalking i suoi diretti superiori. L'avrebbero, secondo le accuse che ha depositato nel 2018, costretta a lavorare nella stanza con un giornalista noto per avere problemi di flatulenza, causate da "insopprimibili anomalie intestinali". Cosa che avrebbe reso l'"aria irrespirabile".