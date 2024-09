Sant’Angelo Lodigiano | in vendita i biscotti delle Buone stelle per assistere i bimbi malati di cancro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Lodi), 27 settembre 2024 – Il Rotary Club Belgioioso-ha aderito all’iniziativa della “Fondazione Soleterre” e organizza una raccolta fondi per i bambini affetti da. Il sodalizio sarà con i suoi gazebo in piazza Vittorio Veneto, sabato 28 settembre 2024, a Belgioioso e domenica 29 Settembre 2024, in piazza Caduti a. La Fondazione Soleterre, presieduta da Damiano Rizzi, segue sia i piccoli pazienti durante la malattia, sia le loro famiglie. In Ucraina, ma anche in altre parti del mondo. Il sostegno è sia materiale sia psicologico, pratico e gratuito, per la soluzione dei tanti problemi che affliggono le famiglie di questi bambini già provati dalla malattia. Nei gazebo verranno venduti i sacchetti di” e il ricavato sarà interamente devoluto a Soleterre.