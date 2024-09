Piantare patate su Marte | il lungo viaggio dell’agricoltura verso le stelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel saggio “su. Il”, Stefania De Pascale ci guida in unaffascinanteil futuro dell’esplorazione spaziale, dove le piante sono destinate a giocare un ruolo cruciale. Pioniera nel camponello spazio, De Pascale esplora come il regno vegetale possa rappresentare la chiave per la sopravvivenza umana in ambienti extraterrestri, offrendo soluzioni alle sfide di vivere lontano dalla Terra.Leggi anche: Cento anni di Marcello Mastroianni: un mito senza tempo Le piante: fondamentali per la Terra e per lo spazio In “su”, l’autrice ci ricorda l’importanza vitale delle piante per la nostra esistenza sulla Terra. Le piante non solo assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, ma regolano anche il ciclo dell’acqua e fissano l’azoto, mantenendo il nostro pianeta abitabile.