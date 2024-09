Non sto piangendo mi è entrata una ragazza nell’occhio vaffanc*lo! | Manuel Agnelli in lacrime dopo l’esibizione di Mimì a X Factor

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le audizioni di X2024 sono agli sgoccioli, ma non mancano di certo le sorprese anche nella serata del 26 settembre, in cui diversi talenti hanno colpito i giudici. A partire da Francamente, cantante del torinese, ma residente ora a Berlino, che conquista quattro sì con un brano di Chris Isaacks. In rampa di lancio anche i The Fools, gruppo che viene accolto da un “Ooh” soddisfatto e compiaciuto di Paola Iezzi, tanto da essere punzecchiata da Achille Lauro: “Comunque quando entrano i bei ragazzi sei incontenibile, Paola”. E anche lei ammette: “Sono suscettibile alla bellezza!“. Quest’ultima, però, non sembra essere l’unica qualità della band, che si distingue anche per bravura e presenza scenica.