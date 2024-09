Napoli travolge il Palermo 5-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia | sfiderà alla Lazio

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 27 settembre 2024)– Al Maradona, ilsupera ilcon un netto 5-0 nei sedicesimi di, conquistando il pass per glidove affronterà la. Protagonista assoluto della serata è Ngonge, autore di una doppietta nei primi 12 minuti che ha messo subito la partita in discesa per gli azzurri. Le speranze delsi infrangono sul palo colpito da Brunori e vengono definitivamente cancellate dai gol di Juan Jesus, Neres e McTominay. Il, ridotto in dieci dal 59’ per l’espulsione di Vasic, non è mai riuscito a riaprire il match. Il match Conte ha deciso di dare fiducia a diversi giocatori che finora hanno trovato meno spazio in campionato, tra cui Marin e i debuttanti da titolari Gilmour e Neres. Anche Dionisi, tecnico del, ha optato per un turnover significativo, schierando dal primo minuto il nuovo acquisto Le Douaron e il rientrante Sirigu.