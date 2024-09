MotoGp Bagnaia si salva con la soft | Stavamo rivivendo l’incubo dell’anno scorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mandalika, 27 settembre 2024 – Sospiro di sollievo per Pecconel venerdì di Mandalika in Indonesia. Il numero uno, dopo una difficile practice 1 chiusa in quattordicesima posizione, ha rischiato di essere escluso dalla Q2 nella sessione di pre qualifiche, ma alla fine si èto con la gommatrovando il quarto miglior tempo. Resta però il problema della gomma media, cioè quella da gara la domenica, con Martin, Bastianini e anche Morbidelli che sul passo sono molto veloci.ha dunque rivissutodel 2023 quando rimase fuori dalla Q2, tredicesimo, salvo poi portare a termine una incredibile rimonta domenicale.: “Con lasi è sistemato tutto” Brutta prima sessione per Peccoe rischio nelle pre qualifiche di dover affrontare la Q1 al sabato, invece laha ridato velocità al campione del mondo che si è poi classificato quarto.