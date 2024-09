L’Inter deve ritrovare sé stessa e il processo prescinde dai nomi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024)con l’Udinese è chiamata a ritrovarsi. Prima dei, prima delle scelte tattiche, viene la mentalità da grande squadra. SCELTE DI FORMAZIONE – La sconfitta nel derby ha aperto una grande discussione sui singoli giocatori del. Chio nongiocare titolare, chio nonsubentrare, che rotazioni sono necessarie visti i problemi di condizione di acuni elementi. Tutti discorsi più che legittimi, che si riflettono in modo inevitabile sulle scelte per la sfida con l’Udinese. Scelte che però non conteranno niente se primanon ritroverà sé. PROBLEMA DI TESTA – Quanto visto nel derby infatti attiene in primo luogo a un problema di approccio. Una questione mentale. Il punto di arrivo di unvisto seminare in partite per così dire minori, affrontate e gestite con un filo di superficialità di troppo.