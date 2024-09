Lanci di petardi e fumogeni nella partita con il Palermo il Napoli dovrà pagare 20 000 euro di ammenda

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ieri sera duranteci sono statiditra le due tifoserie che hanno portato a ritardare l’inizio del secondo tempo. Il Giudice sportivo ha stabilito che ilun’di 20.000per i fatti di ieri. Ammende anche per, Genoa e Sampdoria.o diin, la decisione del giudice sportivo Il comunicato: Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi i sostenitori delle Società Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce,e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art.