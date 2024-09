La prima di Juric in Europa Roma-Athletic Bilbao è il debutto internazionale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Ivanè al suo esordio in. L’allenatore dellacontro l’farà in panchina quello che ha fatto da quando è sbarcato a Trigoria, nel contesto peggiore possibile: pensare a vincere, come ha detto lui stesso senza aggiungere parole di troppo. Come un’ossessione, come una necessità, come l’unica strada che ha per conquistare una città che è stata privatadi un condottiero, Josè Mourinho, e poi di un allenatore bandiera come Daniele De Rossi. E’ stato annunciato con un comunicato copia e incolla da Wikipedia, non è stato presentato, è stato lasciato solo nellaconferenza stampa, con le macerie ancora calde dopo il crollo improvviso del progetto De Rossi. Dan e Ryan Friedkin, i proprietari dellache fino a prova contraria lo hanno scelto, non l’hanno nominato neanche nel comunicato riparatore con cui si sono rivolti ai tifosi.