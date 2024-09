Diego Lazzari | chi è e perché la sua partecipazione ad Amici 24 ha generato polemiche

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella nuova classe del talent show di Maria De Filippi non ci sono solo sconosciuti, alcuni allievi sono volti molto popolari sui social o nel mondo dello spettacolo, per essere figli di personaggi famosi, giovane cantante e influencer, è tra i nuovi allievi della ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi, in onda a partire dal 29 settembre 2024. La registrazione della prima puntata è stata effettuata giovedì 26 settembre dove oltre ai nuovi concorrenti è stata presentata anche Deborah Lettieri che ha sostituito Raimondo Todaro. Chi è: vita e carriera Nato il 14 novembre 2000 a Genzano di Roma, proviene da una famiglia numerosa con quattro fratelli due più grandi, Lele e Mattia, e due più piccoli, i gemelli Luca e Davide.ha mosso i suoi