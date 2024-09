Ciclismo | Demi Vollering favoritissima per la prova in linea femminile ai Mondiali Elisa Longo Borghini ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) È giunta l’ora delle donne. Domani in scena lainalaidiin Svizzera. Una gara che spesso e volentieri, negli anni, si è rivelata spettacolare, a volte anche più dei colleghi al maschile. Percorso di 154 chilometri con partenza da Uster, primo tratto ine poi ingresso nel circuito di Zurigo, con la salita di Witikon protagonista. Paesi Bassi che partono ovviamente favoriti, come di consueto. Questa volta l’atleta più attesa è, che sulla carta è un gradino sopra a tutte le altre su un circuito simile. La condizione della neerlandese appare devastante e l’ha dimostrato andandosi a prendere l’argento iridato nella cronometro: sembra essere il momento giusto per la prima maglia iridata. A lanciare la sfida alle Orange c’è la campionessa uscente, Lotte Kopecky.