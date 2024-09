Andrea Carnevale e il femminicidio della mamma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024)e il“Raccolsi il suo cervello e lo portai ai carabinieri che non intervennero.”racconta una tragedia famigliare. Il dirigente dell’Udinese, ex attaccante anche di Napoli e Roma oltre cheNazionale ai Mondiali di Italia ’90, aveva 14 anni quando sua madre fu uccisa in casa a colpi di accetta dal padre di, detenuto per 5 anni in un manicomio criminale e poi suicidatosi davanti al figlio nella stessa casa dopo averlo aggredito.ricorda in un’intervista al quotidiano torinese La Stampa in edicola oggi: “I segnali c’erano tutti, perché mio padre, che era tornato a casa dopo un anno passato a lavorare in Germania come operaio nelle ferrovie, ha cominciato a mostrarsi sempre più strano e spaesato, e poi a picchiare nostra madre davanti a noi, anche mentre cenavamo insieme la sera.