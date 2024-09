Al via la nuova stagione di TIPO - Turismo Industriale Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - È tutto pronto per la quarta edizione di. L’appuntamento che inaugura l’ormai affermata e apprezzata manifestazione è fissato per domani, sabato 28 settembre, a Vernio. Dopo il grande successo dello scorso anno non poteva mancare un nuovo incontro con la morbidissima lana di alpaca all’allevamento Anticofeudo, seguendo il filo che unisce le Ande alla Val Bisenzio. E ancora, i tessuti d’eccellenza, la green fashion, l’immortale e avanguardistico lavoro d’architetturadi Pier Luigi Nervi e due novità particolarmente significative di quest’edizione. La prima riguarda un viaggio nella storia del cinema e dei costumi di scena nati a