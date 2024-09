Accoltellato a morte Il sospettato alla Dozza La pista della droga o di una lite finita male

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stato rintracciato in via dei Carracci, in un giaciglio di fortuna vicinostazione, il venticinquenne guineano ritenuto responsabile dell’omicidio di Mamadou Sangare. La vittima, 26 anni originariaCosta d’Avorio, è stata colpita da una profonda coltellata al torace nella notte tra martedì e mercoledì, a pochi passi dal bar AB di Galleria 2 Agosto. Le indagini a tappeto dei carabinieri del Nucleo investigativo eCompagnia Bologna centro, che si stanno occupando del caso coordinati dal pm Stefano Dambruoso, hanno portato al fermo del venticinquenne: si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per violazione delle norme in materia di immigrazione.