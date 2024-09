A PresaDiretta Chi mangia l’Italia? Le multinazionali e il futuro del nostro cibo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Italia in vendita” è il tema della puntata di domenica 6 ottobre di. Le anticipazioni “Italia in vendita” è il tema della puntata di domenica 6 ottobre di, il programma di inchieste e di approfondimento di Riccardo Iacona in onda su Rai 3 alle 20,35. E promette di sollevare un velo su un tema cruciale per l’economia italiana: la crescente concentrazione del potere nelle mani di pochee le conseguenze sulla nostra produzione. La trasmissione – il cui coordinamento giornalistico è affidato a Maria Cristina De Ritis – ci porterà in un viaggio nel cuore dell’industria alimentare italiana, un settore che ha fatto la storia delPaese.