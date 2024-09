Vita da campione Mattia dà il suo addio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una bella storia di sport e di attaccamento a una maglia si conclude qui. PerchéMuratore, classe 1984, capitano e bandiera degli Sharks Monza, ha deciso di mettere fine all’attività agonistica. Una scelta non facile, ma che era in un certo senso preventivabile.è stato per anni a livello nazionale atleta di punta dell’hockey in carrozzina. Con la nazionale italiana ha vinto il titolo mondiale nel 2018. Con gli Sharks, la “sua“ squadra, ha conquistato lo scudetto nel 2000 e nel 2022. Disputerà ancora qualche minuto al 14simo Torneo di Arcore, in programma domenica al PalaUnimec. Poi, saluterà e si preparerà probabilmente a restare in questa disciplina come dirigente. La prosecuzione della sua carriera sportiva, del resto, era stata messa a rischio già nel 2022. A dicembre, durante una partita,aveva accusato la frattura del braccio destro.