Virus Nipah come si manifesta e come si affronta l’infezione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si dice spesso, quando si parla di una zoonosi, che l’uomo può diventare il terminale di una serie di passaggi diattraverso gli animali. Questo è quanto accade con il, balzato nuovamente alla ribalta delle cronache dopo un secondo decesso registrato in India. Ilfa parte della famiglia delle Paramyxoviridae ed è del genere Henipa. Da circa 25 anni è stato individuato ed è di pochi mesi fa la notizia di una prima sperimentazione da parte degli esperti dell’Università di Oxford di un vaccino specifico, che al momento non c’è.avvieneIlsi trasmette all’uomo attraverso una serie di passaggi, a partire dall’animale che lo ospita e fa da serbatoio per il ceppo virale, ovvero il pipistrello della frutta.