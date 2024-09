Via libera al nuovo cda Rai e il centrosinistra va in pezzi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) È passata l’estate e sul campo largo è piombato il gelo. Lo stesso che è corso ieri tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte. I due leader posano insieme nella foto di gruppo sulla scalinata di piazza Cavour, ma non si parlano né si stringono la mano. E sì che doveva essere un’occasione speciale: il deposito in Corte di Cassazione delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata. Una battaglia comune a tutto il. In teoria. Invece è stata l’imbarazzante rappresentazione della frattura creata dalla partita sulle nomine Rai. Conte: “Noi sempre coerenti sulla Rai” E, davanti ai giornalisti, ognuno ha difeso le proprie ragioni: “Noi siamo stati sempre coerenti. Questa era la soluzione più giusta (cioè votare, ndr) e noi siamo con Avs.