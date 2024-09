Uomini e Donne | Gemma Galgani conquista un corteggiatore di Barbara De Santi Aurora si scontra con Armando

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi: oggi la puntata è stata incentrata soprattutto sul Trono Over Quarto appuntamento della nuova stagione di. Dopo aver conosciuto i nuovi tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon, la puntata di oggi ha visto protagonisti alcuni volti storici del Trono Over, che come sempre hanno animato il parterre con battibecchi e frecciatine.e la sorpresa inaspettata La prima dama a sedersi al centro dello studio è stataDe, che ha conosciuto Raffaele, un cavaliere tornato dal passato per corteggiarla. L'uomo, infatti, aveva già frequentato il dating show. Quandoha deciso di mandarlo via, è intervenuta. Lei e