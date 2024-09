Tumori al polmone diagnosi precoce è via maestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Implementare programmi di screening per il tumore alcon la Tac del torace a basso dosaggio destinati alla popolazione a rischio residente su tutto il territorio nazionale. Questo è il punto centrale del nuovo position paper 'Tumore al: la viaè la', realizzato con il contributo non condizionato di Johnson & Johnson MedTech e presentato questa mattina a Roma, presso la sala stampa della Camera dei deputati. Il documento, elaborato da un panel editoriale costituito da rappresentanti della comunità scientifica, associazioni di pazienti e istituzioni, sottolinea l'importanza e la necessità per il nostro Paese di "promuovere programmi di screening per il tumore al, destinati alla popolazione target, quale strumento efficace di programmazione sanitaria e prevenzione per migliorare la vita dei pazienti".