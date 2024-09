Stupro a Porta Pia il racconto della vittima | Ho avuto paura di morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lunedì 23 settembre una donna di 42 anni è stata aggredita, violentata e rapinata in strada nei pressi di un sottopasso diPia, in pieno centro di Roma. Oggi la, intervistata da Il Messaggero, decide di raccontare i particolari di quei drammatici momenti. E le sue sono parole agghiaccianti.Leggi anche: Stuprata e derubata in un sottopassaggio: la terribile violenza su una 42enne “Sono sollevata nel sapere che è in carcere. – si sfoga la donna con il quotidiano romano – Un’ora al buio, nell’inferno del mio aguzzino. Stavo andando a piedi alla Stazione Termini per prendere il bus che mi avrebbe rita a casa quando ho sentito una persona bloccarmi da dietro. Con un braccio mi ha stretta a sé e mi hata nel sottopasso. Era tutto buio. () Poco dopo, però, lui ha acceso la torcia del cellulare. () Forse l’aveva accesa per vedermi meglio, non lo so”.