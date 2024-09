Strage di Paderno i Ris nella villa degli orrori | nuove analisi su impronte e sangue nelle camere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)Dugnano (Milano), 26 settembre 2024 – Si cercano tracce diper ricostruire nel dettaglio quello che è successonotte tra il 31 agosto e il primo settembre, quando Riccardo ha ucciso a coltellate il fratellino Lorenzo di 12 anni e i genitori Daniela e Fabio. Ieri si è svolto un nuovo sopralluogoinvestigatorivilletta di via Anzio. Un’attività tecnica, che è stata disposta per ricostruire l’esatta dinamica dellanell’ambito dell’inchiesta condotta dai carabinieri die di Sesto San Giovanni e del reparto operativo di Milano e coordinata dalla Procura per i minorenni. Il Ris dei carabinieri ha operato con il luminol per rilevare le tracce ematiche nell’abitazione. I militari si sono concentrati in particolarecamera dei genitori e in quella dei due fratelli, dove sono avvenuti gli omicidi.