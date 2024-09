Sorvergliato speciale | dal cast alle location tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024): dallesulBen prima di recitare in Escape Plan – Fuga dall’inferno (qui la recensione), Sylvester Stallone aveva già preso parte ad un prison movie con Sorvegliato, del 1989 e per la regia di John Flynn. In linea con iinterpretati da Stallone in quel periodo, anche questo si configura come un thriller d’azione particolarmente duro e spietato nella raffigurazione delle carceri statunitensi, ambiente in cui si svolge la maggior parte del racconto. Di questo progetto, in realtà, Stallone ha poi dichiarato che “non era unprodotto e interpretato con sufficiente maturità per avere un impatto significativo sul pubblico o sulla mia carriera. E questa è la verità”.