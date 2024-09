Si torna a giocare su RaiPlay e Rai Yoyo con nuova stagione de Gli Acchiappagiochi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 26 settembre 2024) ROMA – Sisue Raiconde “Gli”, la serie prescolare creata da Studio Bozzetto con Rai Kids che ha conquistato un pubblico di bambini e famiglie in Italia e in tanti paesi del mondo. Appuntamento da venerdì 27 settembre in esclusiva su(con il boxset completo degli episodi) e da lunedì 7 ottobre, tutti i giorni, alle 8:40 su Rai. Coprodotta dallo Studio Bozzetto in collaborazione con Rai Kids, insieme allo studio canadese Sphere Animation, Gliè una serie di grande valore da servizio pubblico: dalla tv il cartone animato invita i più piccoli a riscoprire i tradizionali giochi da cortile e il piacere di divertirsi insieme da vivo.